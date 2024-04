BLIB Festival de Bières au H-14 Hangar 14 Bordeaux, vendredi 5 avril 2024.

BLIB Festival de Bières au H-14 L’association BLIB, organise, pour sa 8ieme édition, le festival de bières à Bordeaux, du 01 au 06 avril 2024 au Hangar 14. 5 et 6 avril Hangar 14 9 €

L’association BLIB, organise, pour la huitième année consécutive, le festival de bières à Bordeaux , du 01 au 06 avril 2024 au Hangar 14

5 AVRIL : AFTER WORK géant, + de 100 bières pression, release party des brasseries locales, nationales et internationales, pétanque, Molkky et babyfoot en libre service, foodtrucks, musique live…

De 14h à 23h

6 AVRIL : GRAND FINAL + de 60 brasseries artisanales présentes, jeux, foodtrucks, brassage en live, concerts, pétanque, Molkky et babyfoot en libre service, foodtrucks, musique live…

De 12h à Minuit

La bière artisanale s’est taillé une belle place à Bordeaux ces dernières années : il fallait bien qu’elle ait aussi un festival pour lui rendre hommage !

Créé par des passionnés, professionnels et amateurs, le BLIB réunit plus de 60 de brasseurs artisanaux engagés lors d’une grande dégustation au H14, et programme diverses animations dans les bars et cavistes de la métropole pour en apprendre d’avantages sur ce breuvage malté et houbloné !

Hangar 14 115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

BLIB