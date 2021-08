Beaugency Théâtre le Puits-Manu Beaugency, Loiret Bleue Théâtre le Puits-Manu Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Bleue

Théâtre le Puits-Manu, le vendredi 15 octobre 2021 à 20:30

Théâtre le Puits-Manu, le vendredi 15 octobre à 20:30

Bleuenn est bouchère. Bleuenn est une femme. Bleuenn aime son métier comme elle aime les animaux. Et puisqu’elle a choisi « un métier d’homme », Bleuenn va tordre le cou au patriarcat, s’emparer de rituels multiples pour mieux penser (panser?) ses paradoxes, et faire de son art(isanat) un chant d’amour autant qu’un cri primitif. A la fin Bleuenn meurt. Ce n’est ni triste ni horrible ni fataliste ni victimaire ni injuste ni militant. Si ça nous provoque cette petite sensation de plaisante dans le ventre, c’est qu’on préfère ne pas trop penser que ça fait partie de la vie. PRODUCTION SERRES CHAUDES CRÉATION 2020 — Durée 1h30 – À partir de 14 ans

8€ ou 12€

TEXTE Clémence Weil MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION Coraline Cauchi MUSIQUE EN LIVE Baptiste Dubreuil CRÉATION LUMIÈRE Jonathan Douchet RÉGIE SON Pierre Carre Théâtre le Puits-Manu Beaugency Beaugency Loiret

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:00:00

