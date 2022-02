Bleue Pithiviers, 25 mars 2022, Pithiviers.

Bleue Pithiviers

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25

Pithiviers Loiret Pithiviers

Bleueen est bouchère. Bleueen est une femme. Bleueen aime son métier comme elle aime les animaux. Et peut-être parce qu’elle a choisi « un métier d’homme », Bleueen va tordre le cou au patriarcat, s’emparer de rituels multiples pour mieux pense (panser?) notre lien aux animaux, et faire de son art(isanat) un chant d’amour autant qu’un cri primitif.

Le spectacle Bleue est un puzzle à recomposer. Une histoire d’amour et de boucherie, d’amour de la boucherie (et inversement), mêlant performance, écriture contemporaine et musique électro live. Sur scène, un musicien et une comédienne qui se révèle tantôt boxeuse ou torera, tantôt guerrière ou lap-danseuse… En mêlant allègrement les styles, les disciplines, les codes de la représentations, on y parle de femmes, de viande, de désir et de mort.

billet.theatre@pithiviers.fr +33 2 38 32 06 45

