2022-11-06 – 2022-11-06

Pour clôturer l'exposition « Couleur bleue », le musée, en partenariat avec l'Upcp-Métive, propose un temps de conte musical animé par Josette Renaud (conteuse) et Philippe Compagnon (accordéon-voix) : Bleue, Bleu. « Là où les bleus se confondent, naissent les pourquoi ? les comment ? Des histoires surprenantes, incroyables, édifiantes… qui racontent les bleus de l'enfance, les bleus de l'amour, les bleus du monde, d'hier et d'aujourd'hui. De temps en temps nous avons tous des bleus, clairs ou foncés ? ciel ou azur ? pastel ou marine ? Colorées de musique, ces histoires se laisseront porter à vos oreilles dans toutes leurs nuances. Il est sûr, BLEU.E portera longtemps la parole du monde ! »

