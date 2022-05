Bleue 2 – La mer dans tous ses spectacles Marseille 1er Arrondissement, 22 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Bleue 2 – La mer dans tous ses spectacles Marseille 1er Arrondissement

2022-05-22 – 2022-05-22

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Karwan est heureux de vous présenter la nouvelle édition de Bleue – La mer dans tous ses spectacles, toujours dans le cadre d’Au bout la mer, rendez-vous initié par la Mairie des 1er et 7e arrondissements de Marseille !



Spectacles / Performances / Ateliers / Sciences / Balades

Rendez-vous le dimanche 22 mai sur la Canebière et le Vieux-Port

Dress Code : venez paré.e.s de bleu !



Les rendez-vous…

• 10h00 – Musée d’Histoire de Marseille – Bateaux et merveilles ! – Visites guidée thématique

• 11h00 – La Canebière – Nageuses sur bitume, Cie Acidu – Synchronisation absurde

• 11h30 – Lieu en cours – Bioluminescence, une lumière dans l’océan – Table ronde scientifique

• 11h30 – La Canebière – Challenge Bleue – Atelier du Ballet National de Marseille

• 12h00 – La Canebière – Damoclès, Cirque Inextremise – Risque collectif

• 13h00 – Place Charles de Gaulle – Premier Dessin du vent – Grand format des Éoliens

• 13h30 – Quai de la fraternité – Le Port de Marseille-Fos en bateau – Visite commenté et lectures à bord

• 14h00 – La Canebière – Challenge Bleue – Atelier du Ballet National de Marseille

• 14h00 – Musée d’Histoire de Marseille – Bateaux et merveilles ! – Visites guidée thématique

• 14h00 – Parvis de l’Opéra – Rave – Atelier du Ballet National de Marseille

• 14h00 – Place Charles de Gaulle – Deuxième Dessin du vent -Grand format des Éoliens

• 15h00 – La Canebière – Damoclès, Cirque Inextremise – Risque collectif

• 15h00 – Quai de la fraternité – Le Port de Marseille-Fos en bateau – Visite commenté et lectures à bord

• 15h00 – Place Charles de Gaulle – Troisième Dessin du vent – Grand format des Éoliens

• 16h00 – La Canebière – Nageuses sur bitume, Cie Acidu – Synchronisation absurde

• 17h00 – La Canebière – The Color of Time, Cie Artonik – Déambulation dansée et colorée



Et tout au long de la journée…

• Place Charles de Gaulle – Bleu de travail, Les Éoliens (Rémi Duthoit & Franck Feurté) – Installation au gré du vent

• Parvis du Palais de la Bourse – Sfumato di Plastico, Vanessa Balci – Performance recyclable collaborative

• Espace Culture – Pôle Science

• La Canebière – Le Bleu des Calanques – ateliers de sensibilisation

• Palais de la Bourse – Gyotaku, Emmanuelle Dorot – Peinture marines

• La Canebière – Bourlingue et Pacotille – Gastronomie à la voile

• La Canebière – Marchés et vitrines associatives

Bleue c’est quoi ?

Une manifestation pluridisciplinaire qui célèbre la mer sous l’angle de l’environnement.

Rendez-vous dimanche 22 mai !

https://www.facebook.com/events/525832602462990



