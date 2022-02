Bleu Tenace de la Compagnie Rhizome Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Bleu Tenace de la Compagnie Rhizome Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence. Place de la rose des vents, quartier Beisson , 24 Rue Vincent Auriol

2022-03-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-26

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône En solo à 6m du sol, sur une structure-sculpture, un demi-soupir, Fanny Austry hybride le calme évanescent de la suspension avec des dynamiques saccadées.

contact@ciam-aix.com +33 4 65 04 61 42 http://www.artsenmouvement.fr/

Elle est accompagnée par les lignes musicales de Marielle Chatain qui signe une création ajustée où s’enchevêtrent de l’urbain et de la forêt, du ciel et du socle. Place de la rose des vents, quartier Beisson , 24 Rue Vincent Auriol Aix-en-Provence

