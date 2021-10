BLEU REINE + TRIINU + LÉA JACTA EST La Dame de Canton, 3 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 3 novembre 2021

de 19h30 à 23h

payant

BLEU REINE est un projet solo augmenté à 8 mains sur scène, fondé en 2018 par la guitariste et chanteuse Léa Lotz.

Bleu Reine écrit sur le rêve, la violence, le désir, la mort, piliers d’une musique à deux visages – forgée par les contes et légendes autant que par la rugosité mélancolique d’un certain mal du siècle.

En 2019 elle publie son premier EP “Elémentaire” au format vinyle et digital chez Sanit Mils Records. En 2020, elle met en ligne les trois premiers volumes du projet “Sang d’encre”, expérience d’écriture automatique qui la rapproche plus que jamais de ses parents spirituels que sont 16 Horsepower, PJ Harvey, ou encore Dominique A.

Un premier long format sortira en 2022 sur le label Sanit Mils Records.

TRIINU

Depuis la sortie de ses deux premiers EP autoproduits « Accross the Water » et « Envy », la fée du fuzz Triinu Tammsalu dévoile une anatomie artistique aussi riche que magnétique. Chaque mot, chaque intention, chaque écho de guitare semble chasser le précédent, comme pour reformuler à l’infini cette oscillation entre fougue vénéneuse et incantations oniriques. Sur scène, Triinu délivre un set dense et désarmant qui convoque autant les icônes blues (Howlin Wolf, Robert Johnson,…) que les guerrières anglo-saxonnes des années 1990 (PJ Harvey, Melissa auf der Maur,…).

LÉA JACTA EST

Léa Jacta Est revient au sens premier et pur du terme gothique : la revendication d’une autre réalité qui s’insère entre la vie et la mort, l’ombre et la lumière, la joie et la mélancolie. Active depuis quelques années dans la scène underground et DIY française, elle a séduit les amateurs de musique dark grâce à sa voix et ses morceaux de folk sépulcrale.

Adrien Durand – Le Gospel

Concerts -> Rock

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (479m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (490m)



Contact : La Dame de Canton 0153610849

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-03T19:30:00+01:00_2021-11-03T23:00:00+01:00