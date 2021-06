Bleu Océan Notre Dame de Monts, 16 août 2021-16 août 2021, Notre-Dame-de-Monts.

Bleu Océan

du lundi 16 août au vendredi 27 août à Notre Dame de Monts

1 séjour du 16 au 27 août 2021 Char à voile : 2 séances encadrées par des moniteurs diplômés. Ce sport accessible aux enfants de plus 8 ans procurera des sensations uniques dès leurs premiers tours de roues. Pour les enfants plus jeunes (6 et 7 ans), l’activité sera remplacée par 2 séances d’équitation encadrées par des moniteurs diplômés du centre équestre tout proche. Voile : 2 séances encadrées par des moniteurs diplômés de l’école de voile locale Les enfants découvriront sous une forme ludique la mer, la vague, le vent, l’équilibre du bateau sur l’eau et feront leurs premiers pas de navigateurs. Parcours accrobranches : 1 séance dans un parc disposant de nombreux parcours de différents niveaux dans les pins maritimes : tyroliennes géantes, ponts de singe, lianes, Acro Bungee… Piscine : Sortie à la piscine Océabule, bassins intérieur équipé de jet, bulles et d’un champignon arroseur. Excursion sur L’ile de Noirmoutier avec visite des marais salants, achats des souvenirs… Sortie au parc aquatique Océanile : piscine couverte ou à vagues, rivière lente, pentaglisse et torrents pour le plus grand plaisir des enfants ! Une visite à Biotopia : découverte du monde du littoral et de la forêt à travers une exposition, des attractions 3D et un parcours de plein air. Une visite au jardin du vent : parc d’animation sur le thème du vent, ateliers et parcours pédagogique pour découvrir le vent, la météo, les instruments… Plusieurs sorties à la mer avec baignades et jeux de plage. Activités manuelles et d’expressions, grands jeux. 1 Veillées à thème chaque soir, selon le planning de l’équipe pédagogique et les souhaits des jeunes.

A partir de 990 € Transport inclus

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Notre Dame de Monts Notre-Dame-de-Monts Vendée



