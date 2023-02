Bleu nuit, un siècle de couleurs Salle Maule-Baïtha Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’Évènement: Mauléon-Licharre

2023-03-31 21:00:00

Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre 10 10 EUR Cie La Fabrique affamé ( Hasparren ) Nina est afroaméricaine, blueswoman, activiste.

Son chant convoque les fantômes de l’esclavage et lutte contre les meurtres de noirs par des policiers blancs.

