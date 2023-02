Dans l’atelier de la Couturière du Métal : de l’Industrie à l’Art. Bleu Métal, 1 avril 2023, Altorf.

A travers la visite des locaux de la société Bleu Métal vous pourrez découvrir les moyens de fabrication de pièces métalliques ( découpe plasma, scie, plieuse, poinçonneuse, …). Vous pourrez accéder à un poste d’assemblage où les techniques de soudage vous seront expliquées (TIG, MIG). Ensuite vous comprendrez comment la société revalorise ses chutes de métal au travers de l’activité artistique de la Couturière du Méta et de ce fait entre dans une démarche écologique de non gaspillage.

Valérie Deniziot vous racontera son parcours atypique qui l’a amenée depuis plus de 10 ans à oeuvrer dans la création de pièces décoratives et artistiques uniques qu’elle présente lors d’expositions. Elle souhaite également vous montrer que l’Industrie et l’Art peuvent se rencontrer lors d’un projet.

Bleu Métal est sensible à la transmission des savoirs-faire. C’est pourquoi elle ouvre ses portes au jeune public et aux curieux afin qu’ils puissent découvrir le métier de « métallier chaudronnier ». Nous vivons tous une période d’instabilité ou tout le monde se cherche. Il n’y a pas d’âge à vouloir faire vivre une passion qui sommeille en nous.

Faut-il revenir d’un pas en arrière pour faire revivre les métiers disparus en réinventant l’Industrie d’aujourd’hui ? Quelle place réservons-nous encore aux métiers d’art ? Ne serait-ce pas un des chantiers de notre siècle ?

Ateliers découverte et création :

– Jeu découverte des métaux (en autonomie).

– Construction d’une petite oeuvre éphémère (assemblant des pièces métallliques), (accompagnement parental).

Bleu Métal 4 rue Jacqueline Auriol 67120 ALTORF Altorf 67120 Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00