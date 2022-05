Bleu Méditerranée Centre LE COSSE, 3 août 2022, .

Bleu Méditerranée

du mercredi 3 août au dimanche 14 août à Centre LE COSSE

Chaque jour, tu auras la possibilité d’aller à la plage pour faire des châteaux, des jeux de plage et te baigner avec les copains et copines. Tu participeras à des conseils d’enfants pour que cette colo devienne ta colo, et tu auras la possibilité de faire les activités suivantes : – Journée à Aqualand avec ses toboggans sensationnels ! – Pêche à pied à la recherche des crabes et des étoiles de mer que l’on pourra au choix intégrer aux grands aquariums du centre ou bien intégrer à de nouveaux aquariums pour les nourrir et les observer jusqu’à la fin du séjour. Et créer un aquarium pour les plus motivés. – 1 séance de ventre-glisse sur une piste de 25 mètres ! – Batailles d’eau géantes, grands jeux d’envergure. Boum, fête d’enfants, soirée à thème (hamburger / barbecue / pirates, cabaret….) pour un séjour de vacances inoubliable. En plus spécial 6-8 ans : Une sortie en mer exceptionnelle sur un catamaran de 24 m pour s’initier à la voile, découvrir, comprendre et apprendre l’environnement marin. Une journée corsaire : une fois équipés, les enfants partent à la recherche du trésor ! La visite du port de pêche et de la criée aux poissons du Grau d’Agde avec ateliers, rencontre avec des pêcheurs. Une séance de 2h d’accrobranche au milieu d’une forêt de pins au Mont St Martin. En plus spécial 9-12 ans : Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du Cap d’Agde : du sport et de la découverte de la faune sous-marine. Parcours en canoë en rivière dans le cadre d’un mini-camp avec bivouac d’une nuit au bord de l’Orb dans un lieu mêlant pleine nature et sécurité. Pour les 6-8 ans : pas de documents spécifiques pour la pratique des activités. Pour les 9-12 ans : certificat d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques. Certificat médical et autorisation parentale obligatoires pour la plongée en apnée. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 829,00 €

Plage, soleil, projets d’enfants, fun : vive les vacances !

Centre LE COSSE Chemin de l’Agenouillade, 34300 LE GRAU D’AGDE



