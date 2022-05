Bleu jeans bleu La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bleu jeans bleu La Dame de Canton, 19 juillet 2022, Paris. Le mardi 19 juillet 2022

de 20h30 à 23h00

. payant vente sur place : 15 EUR

Depuis la parution de cette ritournelle contagieuse au printemps 2019, Bleu Jeans Bleu se révèle au radar grand public et s’installe comme l’un des groupes les plus en vue dans le paysage québécois. La preuve : le Félix du Groupe de l’année au Gala de l’ADISQ 2019. Nés en 2013 avec un premier long jeu savamment nommé Haute Couture Gold, Bleu Jeans Bleu nous offre les vers d’oreille nationaux « J’te gâte all dressed » et « Vulnérable comme un bébé chat ». L’aventure se poursuit en 2016 avec Franchement Wow et en 2019 avec Perfecto, qui scellent la réputation du quatuor. Maintenant reconnus comme d’élégants animaux de scène, leurs centaines de spectacles leurs ont valu une réputation comparable à celles de Cyndi Lauper et Aerosmith. La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/bleu-jeans-bleu

