Bleu de travail, par Jeff Alluin et Claire Laurent Plestin-les-Grèves, samedi 30 mars 2024.

Un concert poétique à partir de textes de Thomas Vinau, avec Jeff Alluin et Claire Laurent .

Chroniques des manches retroussées, du ciel, et des matins qui passent. Textes de rien, de faim et de soif. Il y a chaque jour des gris à habiter et des couleurs à faire pousser. Il faut chaque jour mettre ses mains dans le cambouis, se coltiner au peu, aux riens, aux petites beautés ratées. Ce sont des choses insignifiantes qui nous sauvent ou qui nous achèvent. Qui nous écrasent ou nous tiennent debout.

Jeff Alluin, piano et Claire Laurent, voix .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:00:00

fin : 2024-03-30

Manoir du Porjou

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Bleu de travail, par Jeff Alluin et Claire Laurent Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2024-03-06 par SITARMOR