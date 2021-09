Amiens Bleu de Cocagne,Conservatoire Textile d'Amiens Amiens, Somme Bleu de Cocagne, Conservatoire Textile. Grandes inventions picardes dans le domaine du textile, tissage, velours, et impression continue. Bleu de Cocagne,Conservatoire Textile d’Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Bleu de Cocagne, Conservatoire Textile. Grandes inventions picardes dans le domaine du textile, tissage, velours, et impression continue. Bleu de Cocagne,Conservatoire Textile d’Amiens, 18 septembre 2021, Amiens. Bleu de Cocagne, Conservatoire Textile. Grandes inventions picardes dans le domaine du textile, tissage, velours, et impression continue.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bleu de Cocagne, Conservatoire Textile d’Amiens

Bleu de Cocagne, Conservatoire Textile d’Amiens, Nombreuses grandes inventions picardes dans le domaine du textile, tissage avec aiguilles sans contact et sans navette, velours obtenu par coupe au fleuret, puis et enfin aux disques molettes, et la machine à imprimer en continu, technique inventée en 1775 par Alexandre Bonvallet, la toile de Jouy avec rouleaux gravés grâce à la maîtrise du burin datant de 1923-38 fabriquée par la Société Alsacienne de Construction Mécanique.

Groupe de 10 à 12 personnes constitué dès l’entrée, avec masque et QR code CoViD

Grandes inventions picardes capitales toujours utilisées Bleu de Cocagne,Conservatoire Textile d’Amiens 200 rue Maberly 80 000 Amiens Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Bleu de Cocagne,Conservatoire Textile d'Amiens Adresse 200 rue Maberly 80 000 Amiens Ville Amiens lieuville Bleu de Cocagne,Conservatoire Textile d'Amiens Amiens