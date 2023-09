Cet évènement est passé Les JEP à Bleu de Cocagne : Conservatoire textile des savoir-faire Bleu de Cocagne, Conservatoire Textile d’Amiens Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Les JEP à Bleu de Cocagne : Conservatoire textile des savoir-faire

16 et 17 septembre

Inscription obligatoire sur le site HELLOASSO Tarif 5€

A l'occasion des JEP, Bleu de cocagne vous invite à découvrir le site initial de la Manufacture de velours COSSERAT 1889, le Conservatoire des grandes inventions qui ont révolutionné les technologies de tissage et d'impression dans le monde. Inédit : au terme de 6 années et 13 000h de travaux de restauration par les bénévoles, ont eu lieu les premiers essais de la machine à imprimer au rouleau gravé en creux, un monument de l'industrie textile unique en europe. En cours, installation de l'exposition: "A l'usine dès l'age de 14 ans"

Bleu de Cocagne, Conservatoire Textile d'Amiens
200 rue Maberly 80 000 Amiens

