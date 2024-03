BLEU – Damien Bouvet, Ensemble PTYX Théâtre d’Orléans Orléans, jeudi 11 avril 2024.

BLEU – Damien Bouvet, Ensemble PTYX Polyphonie du merveilleux. Si le prince charmant devient oiseau, peut-il siffloter l’amour pour conquérir sa princesse ? Jeudi 11 avril, 19h00 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 10€, 5€ avec « la Carte » et pour les « Petits curieux »

Début : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T19:45:00+02:00

Fin : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T19:45:00+02:00

Écrite en 1694 par Mme d’Aulnoy, cette pièce à plumes raconte les mésaventures d’une princesse et d’un prince amoureux qu’on veut empêcher de s’aimer. Heureusement Damien Bouvet veille…

Le héros de l’histoire est Charmant, puisqu’il est prince, et se nomme Charmant. Hélas ! Il refuse d’épouser Truitonne et sa marâtre le transforme en oiseau pour sept ans. En oiseau bleu, tout de même, et c’est plus beau ! Mais Charmant ne veut ni manger de graines, ni dormir dans les bois et surtout il est tombé fou amoureux de Florine. À ses yeux, la plus belle des princesses. Comment s’en sortir ? Un oiseau ça ne parle pas ? Comment dire en sifflotant tout l’amour qu’il éprouve pour Florine ? Pas de panique ! Un interprète polymorphe fait éclater cette polyphonie du merveilleux, prince, princesses, magiciens, méchante marâtre et grenouilles ailées.

Accompagné des trois musiciens et musiciennes de l’ensemble PTYX, Damien Bouvet raconte, chante, joue, fait des bruits bizarres, et surtout arrange tout !

Mer. 17 avril 20h30, jeu. 18 avril 19h

Tarifs de 5€ à 10€, 5€ avec « la Carte » et pour les « Petits curieux »

Durée 45 min, tout public à partir de 4 ans

Teaser

Damien Bouvet