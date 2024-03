Bleu coyote Encagnane Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Bleu coyote Encagnane Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Folk NewGrass contrasté et intense.

Douceur, ivresse et puissance acoustiques. Le duo Bleu coyote revient aux sources de la folk nord-américaine dans une version intimiste et épurée où chaque note porte loin son empreinte.

Des racines profondes et une âme résolument contemporaine, au diapason d’un monde métissé et changeant, bouleversé et bouleversant. Deux voix sensibles, profondes et contrastées, portées par des cordes mouvantes, une guitare-cathédrale, une guitare de salon, un banjo invité, un ukulélé inattendu… Une pluie de cordes passionnées qui marient leurs résonances avec bonheur et vous emportent dans un ruissellement étincelant. On se laisse traverser par un voyage intime et universel, fait d’envoûtants lacs-miroirs calmes et profonds, d’ardents et bouleversants torrents qui vous entraînent au loin. On s’appelle Bleu coyote et on n’est pas des chacals. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

