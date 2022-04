Bleu, bleu, bleu : l’aventure Klein Les Baux-de-Provence, 29 avril 2022, Les Baux-de-Provence.

Bleu, bleu, bleu : l’aventure Klein Esplanade du château Château des Baux Les Baux-de-Provence

2022-04-29 – 2022-04-29 Esplanade du château Château des Baux

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Internationalement connu pour ses peintures monochromes, ses performances et pour son invention de la couleur IKB d’un bleu intense dont il a fait sa marque de fabrique, Yves Klein a su dépasser la figuration et l’abstraction pour investir les objets, l’espace et le monde qui l’entourent.

À travers onze panneaux grands formats mêlant photographies et reproductions de ses œuvres les plus emblématiques, suivez le cheminement artistique et personnel de ce créateur prolifique. Depuis ses monochromes jusqu’à ses œuvres de sensibilité picturale immatérielle les plus avant-gardistes, explorez les différentes facettes de son œuvre. Klein, qui a élaboré tout un récit autour de son œuvre, a laissé un grand nombre d’écrits clairvoyants sur sa démarche, dont vous retrouverez certaines citations dans l’exposition. Revenant sur sa jeunesse marquée par les voyages, sa formation de judoka, ses écrits théoriques, les aventures collectives auxquelles il prend part, découvrez la vie fulgurante – sa carrière durant seulement huit années – et la démarche radicale de cet artiste qui n’a eu de cesse de se mettre en scène, élaborant un mythe personnel faisant partie intégrante de son œuvre. Cette exposition est réalisée en collaboration avec les Archives Yves Klein.

L’exposition fait partie de la visite du Château des Baux.

En écho à la programmation des Carrières des Lumières, le Château des Baux-de-Provence vous propose une exposition photographique en plein air retraçant la vie et l’œuvre de l’artiste niçois Yves Klein.

message@chateau-baux-provence.com +33 4 90 49 20 02 http://www.chateau-baux-provence.com/

Internationalement connu pour ses peintures monochromes, ses performances et pour son invention de la couleur IKB d’un bleu intense dont il a fait sa marque de fabrique, Yves Klein a su dépasser la figuration et l’abstraction pour investir les objets, l’espace et le monde qui l’entourent.

À travers onze panneaux grands formats mêlant photographies et reproductions de ses œuvres les plus emblématiques, suivez le cheminement artistique et personnel de ce créateur prolifique. Depuis ses monochromes jusqu’à ses œuvres de sensibilité picturale immatérielle les plus avant-gardistes, explorez les différentes facettes de son œuvre. Klein, qui a élaboré tout un récit autour de son œuvre, a laissé un grand nombre d’écrits clairvoyants sur sa démarche, dont vous retrouverez certaines citations dans l’exposition. Revenant sur sa jeunesse marquée par les voyages, sa formation de judoka, ses écrits théoriques, les aventures collectives auxquelles il prend part, découvrez la vie fulgurante – sa carrière durant seulement huit années – et la démarche radicale de cet artiste qui n’a eu de cesse de se mettre en scène, élaborant un mythe personnel faisant partie intégrante de son œuvre. Cette exposition est réalisée en collaboration avec les Archives Yves Klein.

L’exposition fait partie de la visite du Château des Baux.

Esplanade du château Château des Baux Les Baux-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-18 par