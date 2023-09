Blessures virtuelles : santé, corps et souffrance dans les jeux vidéo. Bibliotèque Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Blessures virtuelles : santé, corps et souffrance dans les jeux vidéo. Bibliotèque Sorbonne Nouvelle Paris, 4 octobre 2023, Paris. Le mercredi 04 octobre 2023

de 17h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Mourir ou (sur)vivre : habiter le corps virtuel d’un avatar vidéoludique ! Rencontre avec Dimitri Megherbi, professeur certifié de philosophie en lycée et chargé de cours à l’Université Sorbonne Nouvelle (CAV). Entre poisons, drogues, coupures et mutilations, le corps d’un personnage de jeu vidéo est susceptible de montrer tout un éventail d’états altérés et de blessures ; autant de mises en danger de sa santé qui permettent de renforcer l’identification et la sensation de corporalité. Cette intervention se propose d’étudier les représentations d’une santé troublée, physique mais aussi psychique d’avatars dans les jeux vidéo. Bibliotèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

Detroit: Become Human, Quantic Dream ed. (2018) Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliotèque Sorbonne Nouvelle Adresse 8, avenue de Saint-Mandé Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliotèque Sorbonne Nouvelle Paris latitude longitude 48.8452589972156,2.39673497266915

Bibliotèque Sorbonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/