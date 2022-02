Blessées à mort Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres L’Amicale théâtrale Mothaise interpréte une pièce de Séréna Dandini qui réunie toutes les femmes victimes de la violence des hommes. Public adulte

Sur réservation +33 6 69 09 30 76 L’Amicale théâtrale Mothaise interpréte une pièce de Séréna Dandini qui réunie toutes les femmes victimes de la violence des hommes. Public adulte

