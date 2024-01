Bless The Sound That Saved A Witch Like Me · Benjamin Kahn Le Carreau du Temple Paris, lundi 12 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 22h00 à 22h40

Le lundi 12 février 2024

de 22h00 à 22h40

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

Spectacle à l’unité : 10 à 20€ / Pass 3 spectacles : 20 à 40€

Cri de plaisir, cri de rage, cri de désespoir, Sati Veyrunes livre une performance animale et envoûtante !

Le spectacle

Septembre 2019, des mères du New Jersey se rassemblent dans un parc et crient à pleins poumons pour apaiser leur sentiment de délaissement en temps de pandémie. Cette forme de clameur des protestations sociales constitue le point de départ pour la création de la pièce Bless The Sound That Saved A Witch Like Me.

Le plus souvent assimilé à la colère, le cri est censuré dans le langage. Benjamin Kahn pense ce solo comme une tentative de réappropriation de cette expression radicale, brute et sidérante. Il propose un voyage physique et sonore puissant qui permet au public de rencontrer la beauté, l’harmonie de ce cri comme un élan vital à nouveau accessible.

Sur scène, Sati Veyrunes, envoûtante et « extra-ordinaire » passe par différents états, chacun correspondant à un cri : joie, désespoir, plaisir, colère… La performeuse glisse d’un état à l’autre, brouillant et dissipant les frontières entre les genres, tantôt mère, jeune garçon, femme ou créature. Ces cris traduisent l’évolution de l’état d’un être dans un contexte de crise géopolitique, idéologique et écologique, une tentative de se réapproprier les moyens d’expression liés à l’urgence.

Spectacle conseillé à partir de 12 ans

Pass Soirée

Achetez votre Pass Soirée et profitez de 3 spectacles en 1 soirée !

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/C53KQCHS

© Bas Czerwinski Bless the Sound that Saved a Witch like me – Benjamin Kahn © Bas Czerwinski