Le Non-Lieu, le samedi 18 décembre à 20:30

Quartet de gospel… mais pas que La passion des musiques nord-américaines qu’elles soient issue de la soul, du blues, du rhythm’n’blues est servie ici par quatre artistes. On s’y croirait, vous vous y croirez, que la passion de la danse, la transe vocale nous emporte vers une Amérique éternelle de Harlem au vieux sud. Le gospel s’enracine en nous. Capucine Trotobas, Jean Philippe Trotobas, Marilou Gérard Manon Bonnes. PAF : 9€ + adh./ Res. : 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Munissez-vous d’espèces sonnantes et trébuchantes ou de votre chéquier.

9€ + adhésion

♫GOSPEL♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T23:00:00

