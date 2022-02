BLESS IT QUARTET La Voie Maltée, 10 février 2022, Marseille.

BLESS IT QUARTET

La Voie Maltée, le jeudi 10 février à 21:00

Après une grande première triomphale cet automne, et parce que vous les avez plébiscités, nous accueillons une nouvelle fois Jeudi 10 Février le groupe de Gospel BLESS IT QUARTET pour un live plein d’émotions, entre musique sacrée et cantiques modernes ! BLESS IT QUARTET reprend aussi bien les compositions de Kirk Franklin et de Richard Smallwood que des classiques intemporels, réarrangés à quatre voix féminines et une voix masculine. Emmenés par la facétieuse Capucine Trotobas à la guitare et au chant, Jean-Philippe Trotobas, Marilou Gérard et Manon Bonnes assurent des harmonies tout en nuances, entre puissance habitée et douceur lumineuse. Concert gratuit.

Entrée libre

♫GOSPEL♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T21:00:00 2022-02-10T23:30:00