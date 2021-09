Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille BLESS IT QUARTET La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BLESS IT QUARTET

La Voie Maltée, le jeudi 7 octobre à 21:00

La Voie Maltée, le jeudi 7 octobre à 21:00

C’est une grande première à La Voie Maltée : nous accueillons Jeudi 7 Octobre un groupe de Gospel pour un live plein d’émotions, entre musique sacrée et cantiques modernes ! Bless It Quartet reprend aussi bien les compositions de Kirk Franklin et de Richard Smallwood que des classiques intemporels, réarrangés à quatre voix féminines et une voix masculine. Emmenés par la facétieuse Capucine Trotobas à la guitare et au chant, Jean-Philippe Trotobas, Marilou Gérard et Manon Bonnes assurent des harmonies tout en nuances, entre puissance habitée douceur lumineuse.

Entrée libre

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille

2021-10-07T21:00:00 2021-10-07T23:30:00

