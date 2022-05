Blesle Jeu d’évasion Blesle Blesle Catégories d’évènement: Blesle

Haute-Loire

Blesle Jeu d’évasion Blesle, 28 mai 2022, Blesle. Blesle Jeu d’évasion Blesle

2022-05-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-28 15:00:00 15:00:00

Blesle Haute-Loire Blesle EUR 5 Jeu d’évasion “entre terre et mer : les marins de Blesle” – Prévoir un smartphone par équipage pour appareil photo et boussole – organisé en partenariat avec les commerçants et artisans et les Amis du Pays de Blesle et la bibliothèque municipale blesle.developpement@gmail.com +33 6 23 34 43 03 Blesle

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Blesle, Haute-Loire Autres Lieu Blesle Adresse Ville Blesle lieuville Blesle Departement Haute-Loire

Blesle Blesle Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blesle/

Blesle Jeu d’évasion Blesle 2022-05-28 was last modified: by Blesle Jeu d’évasion Blesle Blesle 28 mai 2022 Blesle Haute-Loire

Blesle Haute-Loire