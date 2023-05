Fête de la Peinture Le bourg Catégories d’évènement: Blesle

Haute-Loire

Fête de la Peinture Le bourg, 8 juillet 2023, Blesle. Traditionnel rendez-vous annuel de la Fête de la Peinture.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

Le bourg

Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional annual meeting of the Painting Festival Tradicional reunión anual de la Fiesta de la Pintura Traditionelles jährliches Treffen des Malfestes Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

Détails Catégories d’évènement: Blesle, Haute-Loire Autres Lieu Le bourg Adresse Le bourg Ville Blesle Departement Haute-Loire Lieu Ville Le bourg Blesle

Blesle Le bourg Blesle Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blesle/

Fête de la Peinture Le bourg 2023-07-08 was last modified: by Fête de la Peinture Le bourg Le bourg 8 juillet 2023 Le bourg Blesle

Blesle Haute-Loire