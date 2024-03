Bléré Opéra de Poche #9 Bléré, jeudi 10 octobre 2024.

Vivez la musique à Bléré du jeudi 10 au dimanche 13 octobre avec Bléré Opéra de Poche au Hangar, 18b quai Bellevue !

Le concert est à 14 euros pour les adultes, et gratuit (sur présentation de justificatif) pour les de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap.

Le concert est à 14 euros pour les adultes, et gratuit (sur présentation de justificatif) pour les de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap. Vente des billets sur place le soir des spectacles. EUR.

Début : 2024-10-10

fin : 2024-10-13

18B Quai Bellevue

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

