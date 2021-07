Blérancourt Maison de Saint-Just Aisne, Blérancourt Blérancourt et la Maison de Saint-Just accueillent le pianiste Jonas Vitaud : Beethoven, Vers l’Espérance ! Maison de Saint-Just Blérancourt Catégories d’évènement: Aisne

Dimanche 19 septembre Blérancourt et la Maison de Saint-Just accueillent le pianiste Jonas Vitaud, avec 2 sessions proposées : – 2 avant-propos à la Maison de Saint-Just « Beethoven et la Révolution » – durée 30 minutes, à 11h00 et 16h00 ; – 2 récitals de piano en Salle des Mariages de la Mairie de Blérancourt « Beethoven 1802 » – durée 50 minutes, précédé d’une courte présentation du programme, à 14h00 et 17h00. 5 € / Réservation obligatoire.

Tarif unique 5 € / Réservation obligatoire / Jauge limitée.

Avant-propos à la Maison de Saint-Just à 11h00 et 16h00, suivis d’un concert en Salle des Mariages de la Mairie de Blérancourt à 14h00 et 17h00. Maison de Saint-Just 2 rue de la Chouette – 02300 Blérancourt Blérancourt Aisne

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

