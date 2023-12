Brocante Blérancourt Catégories d’Évènement: Aisne

Blérancourt Brocante Blérancourt, 14 janvier 2024, Blérancourt. Blérancourt Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 08:00:00

fin : 2024-01-14 13:00:00 . Rdv le dimanche 14 janvier de 8h00 à 13h00 à la salle des fêtes de Blérancourt pour venir chiner à la brocante. . Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – OT Cœur de Picard Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Blérancourt Autres Code postal 02300 Adresse Ville Blérancourt Departement Aisne Lieu Ville Blérancourt Latitude 49.51669 Longitude 3.1505 latitude longitude 49.51669;3.1505

Blérancourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blerancourt/