BLÉNOD COMEDY CLUB – GUILLAUME BATS



2023-04-07 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-07 22:00:00 22:00:00

Notre-Dame a brûlé, pas lui ! La gargouille la plus drôle de Paris descend de la cathédrale pour monter une nouvelle fois sur scène et jouer son nouveau spectacle le temps des réparations.

Son premier spectacle « Hors cadre » joué plus de 250 fois en France, Belgique,Suisse, Tahiti etc, et dans de nombreux festivals comme le « Off d’Avignon » en 2016 et 2017, très souvent à guichets fermés, lui a permis d’asseoir sa notoriété et de créer un lien tout particulier avec son public. Cette grande tournée s’est terminée en décembre 2019 dans la mythique salle parisienne, l’Alhambra, où le spectacle a été capté pour le groupe Canal et le DVD.

3 ans après, Guillaume Bats revient avec son tout nouveau spectacle co-écrit et mis en scène par Jérémy Ferrari, et produit par Dark Smile Productions et Sans Culotte Productions

Réservations : points de ventes habituels et mairie de Blénod-lès-Pont-à-Mousson

dernière mise à jour : 2022-10-18 par