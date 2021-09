Bleib Modern + M!R!M la Malterie, 3 novembre 2021, Lille.

Bleib Modern + M!R!M

la Malterie, le mercredi 3 novembre à 20:30

**Bleib Modern revient avec un tout nouvel album, Afraid To Leave.** Après deux EP et trois albums réalisés selon des méthodes de production DIY de 2015 à 2017, le groupe a finalement trouvé le chemin des célèbres studios Lala à Leipzig. Avec Magnus Wichmann, leur 4e album contient 10 morceaux de peut-être leur meilleur travail à ce jour, élargissant encore leur vision du post-punk et au-delà. [https://bleibmodern.bandcamp.com/](https://bleibmodern.bandcamp.com/?fbclid=IwAR1p5ZjwmN4L1R7wsctYmHYRhH2EegPAgbiWFoHu60t8InIOoO58LpEcirU) **M!R!M est le projet solo de Jack Milwaukee, multi-instrumentiste italien basé à Londres depuis 2011.** Inspiré par la synth pop du début des années 80, la cold et la darkwave, M!R!M a écrit et publié sur des labels tels que Fabrika Records, Manic Depression et récemment sur Avant!Records. [https://m-r-m.bandcamp.com/](https://m-r-m.bandcamp.com/?fbclid=IwAR30BUzjhd6k5D0o2lBe5h6CpvQxZSc2rtwt5n57BYpwofWEoiTWm2NFpHk) Mercredi 3 novembre 2021 / 21h00 (ouverture des portes 20h30 **) par Mohamed Dali En prévente : 8€ (+0,60€ frais) tarif unique Sur place : 10€ tarif plein / 8€ tarif réduit (*) par cash ou CB Info/réservation : [[dali.mohamed@gmail.com](mailto:dali.mohamed@gmail.com)](mailto:dali.mohamed@gmail.com)

