L’Association Bled’ARTS vous propose “EFFERVESCENCE” du 7 au 10 avril, sous la Bulle, sur le parking de la salle des fêtes.

Stage de percussions, cours de danse africaine, bal folk, conférence, concert, exposition de batteries.

4 jours d’activités multiples et différentes, pour petits et grands !

Entrée libre.

Programme:

Vendredi 7 avril : Stage de percussions africaines animé par Issouf Hanou Coulibaly originaire du Burkina Faso.

De 14h00 à 16h00 pour les débutants et de 16h à 18h00 pour les avancés (renseignements et inscriptions : bledarts@gmail.com ou 06 32 02 30 06 ).

Samedi 8 avril :

– De 14h00 à 16h00 : Stage de percussions Africaines animé par Issouf Coulibaly

– De 16h00 à 18h00 : Cours de danse parents enfants (1 parent et un enfant entre 3 et 7 ans): 1h

Une invitation au voyage, à la joie du mouvement, au partage de notre humanité. Ouvert à toutes et tous à partir de 12ans!

– De 20h30 à 21h15 : restitution du stage en première partie (entrée libre)

– 21h30 : bal folk avec “Les écorcés vifs” (entrée libre).

Dimanche 9 avril :

– De 17h00 à 19h00 : Conférence débat animée par Laurent Naigeon et Alice Cnockaert de l’association THE SHIFT PROJECT, présidée par Jean Marc Jancivici ” Les leviers d’action pour les collectivités ” pensée plus spécifiquement pour venir en aide aux élus locaux dans leur démarches en faveur de l’écologie et de lutte contre le dérèglement climatique (entrée libre).

– De 19h00 à 20h30 : apéritif concert avec “MYA trio”. Myriam Lecomte nous interprètera un répertoire de standards jazz, latino et bossa nova accompagnée par Marc Grivel à la guitare et Christophe Card à la contre basse.

Lundi 10 avril : de 14h00 à 18h00, Carte blanche à “Crash Drum Custom” ou seront mis à l’honneur le travail de lutherie en matière de batteries de Stéphane Toussaint et de ses invités. Une découverte des productions d’ateliers locaux en constante évolution et déjà aux service des plus grands batteurs (entrée libre).

Renseignements et inscriptions au 06 32 02 30 06 ou bledarts@gmail.com et via l’évènement Facebook et la page internet.

http://bit.ly/3HzBJeW

