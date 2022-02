BLED Onet-le-Château Onet-le-Château Onet-le-ChâteauOnet-le-Château Catégories d’évènement: Aveyron

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC | LA BALEINE
MERCREDI 8 JUIN À 15H00

Bled est un Petit Poucet moderne qui va à la rencontre du monde. Une famille est sur le point de se faire expulser. Elle charge le plus jeune de ses fils, Bled, de trouver une nouvelle demeure. L'enfant part en mission, seul, avec pour unique lien entre lui et les siens un téléphone mobile volé à l'un de ses frères. Bled est un Petit Poucet moderne, qui s'en sort à la force de ses rêves. Seul, à la rencontre du monde, il se crée des compagnons avec qui il dialogue, avec qui il chemine. Il parle fort pour rompre le silence, vaincre sa peur et retrouver au final le chemin de la maison. La Médiathèque d'Onet-le-Château s'associe à cette programmation dans le cadre des Rendez-vous conte.

Prix: 6-15 EUR
Lieu: 25 Places des Artistes, Onet-le-Château, Aveyron
Contact: contact@la-baleine.eu +33 5 65 77 68 00 http://www.la-baleine.eu/

