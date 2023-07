concert orgue cuivres violoncelle blécourt Blécourt Catégories d’Évènement: Blécourt

Haute-Marne concert orgue cuivres violoncelle blécourt Blécourt, 9 juillet 2023, Blécourt. concert orgue cuivres violoncelle Dimanche 9 juillet, 15h30 blécourt entrée libre à l’occasion du jubilé des 750 ans de l’église Notre-Dame de Blécourt, concert d’orgue avec cuivres et violoncelle. blécourt 52300 blécourt Blécourt 52300 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « michel.richard@telenet.be »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T15:30:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

2023-07-09T15:30:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00 concert Détails Catégories d’Évènement: Blécourt, Haute-Marne Autres Lieu blécourt Adresse 52300 blécourt Ville Blécourt Departement Haute-Marne Lieu Ville blécourt Blécourt

blécourt Blécourt Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blecourt/