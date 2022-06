BLE – Bourse Locale d’Échanges Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 21 octobre 2022, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf.

BLE – Bourse Locale d’Échanges Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2022-10-21 19:00:00 – 2022-10-21 21:00:00

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

EUR Adhérents ou futurs adhérents du Faitout (S.E.L) venez participer notre Bourse Locale d’Échange (B.L.É) !

Le principe :

Participer ou proposer des ateliers, des initiations (ex : jardinage, cuisine, puériculture, loisirs, bricolage, pêche, etc.)

Échanger du « fait maison » contre des grains de folie, la monnaie d’échange du faitout, comme des savons, des pousses de plantes, des graines, des confitures, des quiches, des cosmétiques, des tableaux, etc.

Pour cette troisième BLÉ, le thème est le potager, le verger. Venez échanger des graines, des plantes, des plants, des arbustes.

Inscriptions et infos :

lamarmite.plouf@gmail.com

La balade nocturne aura lieu au même endroit, plus on est de fous, plus on rit !

MERCI DE NOUS CONFIRMER VOTRE VENUE

lamarmite.plouf@gmail.com https://evs.lamarmite-asso.fr/#/programme/detail/14/bourse_locale_dechange

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

dernière mise à jour : 2022-05-28 par