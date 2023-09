Cet évènement est passé Visite, conte et goûter au hameau du Blayet avec les Wojtasik Blayet Sadirac Catégories d’Évènement: Gironde

Sadirac Visite, conte et goûter au hameau du Blayet avec les Wojtasik Blayet Sadirac, 16 septembre 2023, Sadirac. Visite, conte et goûter au hameau du Blayet avec les Wojtasik Samedi 16 septembre, 16h00 Blayet Gratuit. Entrée libre. Visitez le hameau du Blayet, avec la famille Wojtasik. Vous découvrirez la suite de 200 ans d’histoire de ce hameau et profitez d’un conte avec Josiane suivi d’un goûter. Blayet Blayet, 33670 Sadirac Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 71 59 67 73 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Sadirac

