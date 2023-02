Blaye villa des arts présente, Arts et Conversations et Blaye en Etat d’Art, 16 juin 2023, Blaye .

Blaye villa des arts présente, Arts et Conversations et Blaye en Etat d’Art

19 Rue Urbain Chasseloup Blaye Gironde

2023-06-16 – 2023-06-18

Blaye

Gironde

EUR 0 0 Cette exposition n’a lieu ni dans un cadre institutionnel, ni dans une galerie, ni même dans un musée mais bien dans une maison blayaise et son jardin, ouverts à toutes et tous. 14 artistes (blayais et parisiens) participent à l’exposition : sculpteurs, photographes, peintres, seront exposées en intérieur comme en extérieur et mises en vente. Ils seront présents pour discuter avec vous de leurs oeuvres le temps d’un week-end. Vernissage le vendredi soir !

Cette année, durant tout le week-end, Blaye est en état d’arts : les artistes blayais qui ont déjà exposé lors des dernières éditions d’Arts et conversations, ouvrent la porte de leur atelier pour que vous puissiez mieux connaitre leur travail et échanger avec eux. Un parcours sera proposé.

+33 5 57 42 12 09 Blaye Villa des Arts

Corinne Couette

Blaye

