Biennale des Verriers – ateliers d’initiation Domaine de la Verrerie, 7 octobre 2023, .

Atelier individuel d’initiation au verre soufflé pour les enfants à partir de 5 ans..

2023-10-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-08 17:00:00. EUR.

Domaine de la Verrerie Gymnase du Lycée – Domaine de la Verrerie

Blaye-les-Mines 81400 Tarn Occitanie



Individual workshop of initiation to glassblowing for children from 5 years old.

Taller individual de soplado de vidrio para niños a partir de 5 años.

Individueller Workshop zur Einführung in die Glasbläserei für Kinder ab 5 Jahren.

