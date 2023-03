Portes ouvertes à l’île Nouvelle Blaye OT Blaye Blaye Catégories d’Évènement: Blaye

Gironde

Portes ouvertes à l’île Nouvelle, 23 avril 2023, Blaye OT Blaye Blaye. Portes ouvertes à l’île Nouvelle Ile Nouvelle Blaye Gironde

2023-04-23 – 2023-04-23 Blaye

Gironde Blaye . Des journées exceptionnelles sont organisées ce printemps pour (re)découvrir l’île Nouvelle.

Une visite de l’ile avec des guides naturalistes sera proposée.

Un spectacle « Nocturnes » cet été le Samedi 29 juillet et une sortie lors des Journées Européennes du Patrimoine vous seront également proposés.

Réservations obligatoires (numéro de téléphone bientôt disponible).

Journées entièrement gratuites. Des journées exceptionnelles sont organisées ce printemps pour (re)découvrir l’île Nouvelle.

Une visite de l’ile avec des guides naturalistes sera proposée.

Un spectacle « Nocturnes » cet été le Samedi 29 juillet et une sortie lors des Journées Européennes du Patrimoine vous seront également proposés.

Réservations obligatoires (numéro de téléphone bientôt disponible).

Journées entièrement gratuites. +33 5 56 82 71 79 Conseil Départemental de la Gironde blaye tourisme

Blaye

dernière mise à jour : 2023-03-26 par OT Blaye

Détails Catégories d’Évènement: Blaye, Gironde Autres Lieu Blaye Adresse Ile Nouvelle Blaye Gironde OT Blaye Ville Blaye OT Blaye Blaye Departement Gironde Tarif Lieu Ville Blaye

Blaye Blaye OT Blaye Blaye Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaye ot blaye blaye/

Portes ouvertes à l’île Nouvelle 2023-04-23 was last modified: by Portes ouvertes à l’île Nouvelle Blaye 23 avril 2023 Blaye Gironde Ile Nouvelle Blaye Gironde OT Blaye

Blaye OT Blaye Blaye Gironde