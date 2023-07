Printemps des vins de Blaye Côtes de Bordeaux Blaye, 13 avril 2024, Blaye.

Le Printemps des vins ce sont près de 100 vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux qui vous accueillent derrière leur barrique à l’intérieur de la citadelle de Blaye. Ce week-end sera fait de rencontres, de partages et de dégustations bien sûr mais sera également ponctué de nombreuses animations comme des croisières sur l’estuaire, des balades en train, des ateliers culinaires, des visite guidées de la citadelle, etc. Venez nombreux pour rencontrer nos viticulteurs et passer un week-end festif autour de notre appellation !.

Each year, more than 10,000 visitors come in the heart of the beautiful Citadel of Blaye to taste the best wines of the appellation Blaye Côtes de Bordeaux. This festive event became popular for wine lovers. This year, 80 winemakers Blaye Côtes de Bordeaux welcome you inside the Citadel of Blaye for you to sample their different vintages. Conviviality and tradition await you in an exceptional site,listed as World Heritage by UNESCO. With a Pass purchased at the entrance of the Citadel, access all tastings and many animations that are available. This year, a varied program of entertainment is offered to visitors beginning with the discovery of the natural and architectural heritage of the label through the train ride through the vineyards or visiting the Citadel. For food lovers, the « culinary demonstrations » will be performed live by several chefs.

El Printemps des Vins (Fiesta del Vino de Primavera) está formado por cerca de 100 viticultores de Blaye Côtes de Bordeaux que le recibirán detrás de sus barricas en el interior de la ciudadela de Blaye. Este fin de semana estará hecho de encuentros, puestas en común y degustaciones, por supuesto, pero también estará salpicado de numerosas actividades como cruceros por la ría, paseos en tren, talleres culinarios, visitas guiadas a la ciudadela, etc. Venga a conocer a nuestros viticultores y a pasar un fin de semana festivo en torno a nuestra denominación de origen

Jedes Jahr finden sich mehr als 10000 Besucher in der wunderschönen Zitadelle von Blaye ein, um die besten Weine der

Winzer der Appellation Blaye Côtes de Bordeaux zu verkosten. Dieses festliche Feinschmeckertreffen ist zu einem „Must“ für Weinliebhaber geworden. Auch dieses Jahr begrüßen Sie aufs Neue 80 Winzer von Blaye Côtes de Bordeaux im Inneren der

Zitadelle von Blaye, um Ihnen ihre verschiedenen Jahrgangsweine

vorzustellen. Geselligkeit und Tradition stehen an diesem außergewöhnlichen Ort im Vordergrund, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Mit dem am Eingang der Zitadelle erhältlichen Pass erhalten Sie Zugang zu sämtlichen Weinproben und zahlreichen Animationen: Zugfahrten durch die Weingärten, Schifffahrten auf der Flussmündung, Einführung in Weinproben,

Kochkurse uvm.

