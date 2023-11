Foire Sainte Catherine à Blaye Blaye, 26 novembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

La Foire Sainte Catherine de Blaye est l’une des plus grandes foires de Gironde et accueille chaque année des marchands ambulants et des manèges sur l’avenue principale de la ville.

La traditionnelle foire automnale de Blaye existe depuis 1840, elle célébrait à l’origine Saint Romain, le patron des bateliers et de la Ville.

Plus de 300 commerçants ambulants seront réunis pour participer au succès de cette foire. De la pomme d’amour à la charentaise, à la Foire Sainte Catherine chacun trouvera son bonheur !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Sainte Catherine fair in Blaye is one of the largest in the Gironde department, with numerous stalls and rides on the town’s high street.

This traditional autumn fair in Blaye has been held ever since 1840. It honours Saint Romain, patron saint of the town’s boatmen. Over 300 stalls contribute to the fairs success. From candy apples to carpet slippers, there is something for everyone at the Foire Sainte Catherine!

La Foire Sainte Catherine de Blaye es una de las mayores ferias de la Gironda y cada año acoge a vendedores ambulantes y atracciones de feria en la avenida principal de la ciudad

La tradicional feria de otoño de Blaye se celebra desde 1840, originalmente para festejar a San Román, patrón de los barqueros y de la ciudad.

Más de 300 comerciantes ambulantes se reunirán para participar en el éxito de esta feria. Desde la pomme d’amour hasta la charentaise, en la Foire Sainte Catherine todos encontrarán algo a su gusto

Die Saint-Catherine-Kirmes von Blaye ist eine der größten Kirmessen in der Gironde und heißt Jahr für Jahr

Straßenhändler und Karussells auf der Hauptstraße der

Stadt willkommen.

Diese traditionelle Blayer Herbstkirmes existiert seit 1840. Sie feierte ursprünglich den Hl. Romanus, den Schutzpatron der Schiffer und der Stadt. Mehr als 300 Straßenhändler kommen zusammen und tragen zum Erfolg der Kirmes bei.

Von Liebesäpfeln bis Pantoffeln, auf der Saint-Catherine-Kirmes ist für jeden das Richtige dabei!

Mise à jour le 2023-11-11 par OT Blaye