Passe la balle, 9e convention de jonglerie Citadelle de Blaye, 9 juin 2023, Blaye.

Les jongleurs et jongleuses de France, d’Europe et du monde, aimant venir en convention pour rencontrer de nouvelles personnes partageant la même passion, découvrir de nouvelles pratiques et techniques mais aussi voir de nouveaux spectacles.

C’est aussi une occasion de monter sur scène pour la première fois ou mettre à l’épreuve un nouveau spectacle. Si les conventions sont principalement axées jonglerie, des acrobates, équilibristes, artistes de tous horizons viennent aussi profiter de cette ambiance particulière à la fois studieuse et festive.

Une convention de jonglerie apporte là où elle s’installe un lieu convivial où tout le monde est bienvenu à venir passer du bon temps, découvrir, s’émerveiller, se surpasser, faire des rencontres et s’amuser..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Citadelle de Blaye

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Jugglers from France, Europe and the world, like to come to the convention to meet new people sharing the same passion, to discover new practices and techniques but also to see new shows.

It is also an opportunity to go on stage for the first time or to try out a new show. If the conventions are mainly focused on juggling, acrobats, balancing artists, artists of all backgrounds also come to enjoy this special atmosphere both studious and festive.

A juggling convention brings to the place where it takes place a friendly place where everyone is welcome to come and have a good time, discover, marvel, surpass themselves, meet people and have fun.

A los malabaristas franceses, europeos y de todo el mundo les gusta venir a la convención para conocer gente nueva que comparte la misma pasión, descubrir nuevas prácticas y técnicas, pero también para ver nuevos espectáculos.

También es una oportunidad para subir al escenario por primera vez o probar un nuevo espectáculo. Aunque las convenciones se centran principalmente en los malabares, también acuden acróbatas, equilibristas y artistas de todos los ámbitos para disfrutar de este ambiente especial que es a la vez estudioso y festivo.

Una convención de malabares ofrece un lugar acogedor donde todo el mundo es bienvenido para venir a pasarlo bien, descubrir, maravillarse, superarse, conocer gente nueva y divertirse.

Jongleure und Jongleurinnen aus Frankreich, Europa und der ganzen Welt, die gerne zu einer Convention kommen, um neue Leute zu treffen, die ihre Leidenschaft teilen, neue Praktiken und Techniken zu entdecken und neue Shows zu sehen.

Es ist auch eine Gelegenheit, zum ersten Mal auf der Bühne zu stehen oder eine neue Show auszuprobieren. Auf den Conventions wird zwar hauptsächlich jongliert, aber auch Akrobaten, Seiltänzer und Künstler aus allen anderen Bereichen kommen, um diese besondere Atmosphäre zu genießen, die gleichzeitig anstrengend und festlich ist.

Eine Jonglier-Convention ist ein geselliger Ort, an dem jeder willkommen ist, um eine gute Zeit zu verbringen, zu entdecken, zu staunen, sich selbst zu übertreffen, neue Leute kennenzulernen und Spaß zu haben.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Blaye