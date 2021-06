Blaye Maison du Vin de Blaye Blaye, Gironde Blaye dans le rétro Maison du Vin de Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Dimanche 25 juillet, profitez d’une balade en voiture de collection dans notre vignoble avec notre partenaire La Retromobile Gabaye. Après un départ de Blaye avec un verre de dégustation offert, roulez vers un des châteaux de l’appellation pour une visite et une dégustation. Entre amis et en famille, passez une journée exceptionnelle sur les routes du vignoble de Blaye Côtes de Bordeaux ! CHÂTEAUX VISITÉS • Départ 10h : Château Les Chaumes ou Château Nodot • Départ 15h : Château La Botte ou Château Cantinot INFORMATIONS PRATIQUES • Date : dimanche 25 juillet • Horaires : départs 10h et 15h • Durée totale de la balade : 2h • Lieu : Parking devant la Maison du Vin de Blaye • Tarif : 25 € / voiture (3 places maximum par voiture) • Information et réservation : [https://boutique.vin-blaye.com/oenotourisme/](https://boutique.vin-blaye.com/oenotourisme/)

