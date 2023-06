BROCANTE EN CITADELLE Blaye Blaye Catégories d’Évènement: Blaye

https://www.citadelledeblaye.fr/brocante-vide-grenier-en-citadelle.php Le dimanche 09 juillet 2023 l’association pour notre patrimoine « j’aime ma citadelle » organise sa troisième brocante vide grenier ouverte aux professionnels & aux particuliers !

Cette manifestation se déroulera dans la citadelle de blaye 15 ans pratiquement jour pour jour du classement de la citadelle au patrimoine mondial de l’unesco !

Attention nombre d’emplacement disponibles limités

quelle belle journée en perspective dans la citadelle !

Venez exposer ou chiner dans un lieu chargé d’histoire ! Tarifs : 2€ LE ML POUR LES EXPOSANT , ENTRÉE GRATUITE POUR LES VISITEURS

0617153334
Blaye
Citadelle de Blaye
Blaye 33390
Gironde

