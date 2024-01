Stage Comédie Musicale for Kids Blaye, lundi 19 février 2024.

Stage Comédie Musicale for Kids Blaye Gironde

Début : 2024-02-19 10:00:00

fin : 2024-02-23 16:30:00

Vous aimez chanter et danser ?

Réservez votre place pour le stage « Comédie Musicale for Kids » du 19 au 23 février 2024 à l’Espace Danse à Blaye.

Stage ouvert à partir de 9 ans.

Ensemble on crée une mini-comédie musicale avec vos chansons préférées préparation du scénario, adaptation des paroles, mise en place vocale, chorégraphie et interprétation, accessoires, maquillage, vidéo…

Le nombre de places est limitée alors réservez vite et 1, 2, 3 chantez dansez !

31 Rue André Lafon

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine mag.anima33-blaye@yahoo.com



