Conférence «Les Wisigoths Rois d’Aquitaine et de Bordeaux» Maison du vin de Blaye Blaye, samedi 27 janvier 2024.

Conférence «Les Wisigoths Rois d’Aquitaine et de Bordeaux» Maison du vin de Blaye Blaye Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:00:00

fin : 2024-01-27

La Société des Amis du Vieux Blaye a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera Mr Didier COQUILLAS SISTACH, docteur en Histoire ancienne et médiévale de l’Université Michel Montaigne de Bordeaux.

Une curieuse histoire que celle des Wisigoths en Aquitaine, entre 410 et 511, le long de la Garonne, entre Bordeaux, Agen et Toulouse, entre Cordouan et les Pyrénées. Les historiens nous ont longtemps laissé croire que ces « envahisseurs » avaient tout détruit sur leur passage, ne laissant que cendres et ruines. Leur présence en Bordelais serait la preuve de la fin de la civilisation romaine dans notre région. Cependant, les découvertes de ces dernières décennies, tant sur le plan historique que sur le plan archéologique, révèlent un pan d’une histoire assez inattendue et particulièrement riche.

Le traditionnel vin d’honneur clôturera cette réunion.

La Société des Amis du Vieux Blaye a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera Mr Didier COQUILLAS SISTACH, docteur en Histoire ancienne et médiévale de l’Université Michel Montaigne de Bordeaux.

Une curieuse histoire que celle des Wisigoths en Aquitaine, entre 410 et 511, le long de la Garonne, entre Bordeaux, Agen et Toulouse, entre Cordouan et les Pyrénées. Les historiens nous ont longtemps laissé croire que ces « envahisseurs » avaient tout détruit sur leur passage, ne laissant que cendres et ruines. Leur présence en Bordelais serait la preuve de la fin de la civilisation romaine dans notre région. Cependant, les découvertes de ces dernières décennies, tant sur le plan historique que sur le plan archéologique, révèlent un pan d’une histoire assez inattendue et particulièrement riche.

Le traditionnel vin d’honneur clôturera cette réunion.

EUR.

Maison du vin de Blaye Cours Vauban

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine vieuxblaye@free.fr



L’événement Conférence «Les Wisigoths Rois d’Aquitaine et de Bordeaux» Blaye a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Blaye