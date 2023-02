The Great Tribute Night Centre Socio-culturel de Blavozy, 25 mars 2023 19:00, Blavozy.

The Great Tribute Night est un concert organisé au Centre Socio-Culturel de Blavozy (8 Pl. Félix Tempère, 43700 Blavozy) Le 25 Mars 2023 par L’Œuf de Pierre et qui verra se produire sur scène :

– Lyon Maiden (Tribute Iron Maiden – https://www.facebook.com/LyONMAIDEN )

– Route 70’s (Tribute The Rolling Stones – https://www.facebook.com/Route70sRevival )

– Ainsi que JPL (Groupe de rock progressif du Puy-en-Velay – https://www.facebook.com/jplouveton )

Vous pouvez d’ores et déjà vous procurez vos places à15€ en prévente sur : https://www.helloasso.com/associations/l-oeuf-de-pierre/evenements/the-great-tribute-night?fbclid=IwAR2xYrhGzfXrpwY_hhjM4e0GD-gLvHRzi4pzCNinueHI6BqlvAyJ6EAHO3Y

Ou à 20€ sur place le soir du concert

Ticket de tombola compris dans le ticket d’entrée.

Centre Socio-culturel de Blavozy 8 place Felix tempère 43700 43700 Blavozy Haute-Loire

samedi 25 mars – 19h00 à 23h59