Balade vigneronne au Domaine de Malaïgue Blauzac, 10 août 2023, Blauzac.

Blauzac,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Nous cultivons nos vignes dans le plus grand respect de la nature ,en culture biologique depuis 1997 et Nature et Progrés depuis 2018..

2023-08-10 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-10 . EUR.

Blauzac 30700 Gard Occitanie



Stroll through the vineyards, visit the cellar and taste wine and local produce.

We cultivate our vines with the greatest respect for nature, using organic methods since 1997 and Nature et Progrés since 2018.

Pasee por los viñedos, visite la bodega y deguste el vino y los productos locales.

Cultivamos nuestras viñas con el mayor respeto por la naturaleza, utilizando métodos ecológicos desde 1997 y Nature et Progrés desde 2018.

Spaziergang durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

Wir bewirtschaften unsere Weinberge mit größtem Respekt vor der Natur ,biologischer Anbau seit 1997 und Nature et Progrés seit 2018.

