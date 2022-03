Blaues Einhorn • Alber Jupiter • David Shaw and the Beat SUPERSONIC, 22 avril 2022, Paris.

Le vendredi 22 avril 2022

de 19h00 à 23h30

Blaues Einhorn • Alber Jupiter • David Shaw and the Beat

DAVID SHAW AND THE BEAT

“Né à Manchester, parisien pendant de nombreuses années et désormais installé à Bruxelles, le musicien et producteur est rarement là où on l’attend. D’abord membre de Blackstrobe aux côtés d’Arnaud Rebotini et Ivan Smagghe, il prend son indépendance avec le premier album de David Shaw and The Beat, “So It Goes”, manifeste personnel d’une techno vocale teintée de new wave. Avec l’album “Jenks” de son projet DBFC, et la longue tournée qui suit, il confirme son envie d’exploser les chapelles et de jouer une musique urgente qui n’appartient qu’à lui.

Un pied dans l’électricité punk, et un autre dans l’hédonisme club (il a aussi collaboré avec Jennifer Cardini, Vitalic et produit quelques maxis sous l’alias Siskid), Shaw écrit aujourd’hui une nouvelle page avec son nouvel EP “Love Songs With a Kick Vol.One”. Il porte toujours en lui le choc initial de la découverte des premières raves à l’adolescence en Angleterre et ce besoin quasi jusqu’au-boutiste de créer un espace de liberté qui s’exprime dans une écriture qui emprunte à d’autres contre cultures (punk ou garage). David Shaw and The Beat reste fidèle à lui même mais pousse dans le rouge sa démarche créative.”

ALBER JUPITER

Alber Jupiter, duo rennais créé des paysages sonores bâtis autour de motifs répétitifs et d’effets psychédéliques. Évoquant le post-rock de Godspeed You! Black Emperor, le trip interstellaire d’Alber Jupiter s’invite parfois sur des territoires krautrock par l’entremise d’une rythmique motorik. Formé courant 2017 le groupe sort son premier album “We Are Just Floating in Space” en mai 2019 et enchaîne les tournées en France et en Europe en jouant notamment avec Follakzoid, Camera, Acid Mother Temple, Minami Deutsch. Programmé aux Trans Musicales de Rennes 2019, l’épopée cosmique d’Alber Jupiter s’annonce plutôt prometteuse.

BLAUES EINHORN

Duo nouveau sur nos scènes, doté d’un registre cold/new-wave underground et irrésistible pour qui aime ces climats-là, Blaues Einhorn unit Charlie, au chant en Allemand qu’il est difficile de rejeter, au timbre marqué, et Flavien alias FLVN, membre d’ Order 89, qui triture les machines.

