BlauBird LA MANUFACTURE CHANSON Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Le lundi 22 janvier 2024

de 20h30 à 22h00

Le lundi 11 décembre 2023

de 20h30 à 22h00

Le lundi 20 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif Plein : 16 EUR

Tarif Enfant -12 ans : 3 EUR

Tarif Préférentiel : 13 EUR

Tarif Réduit : 11 EUR

BlauBird et la douce étrangeté… Après avoir chanté Mahler, Dowland ou Schubert, BlauBird nous offre son abandon à elle-même et ses émotions à fleur de peau …

« What’s in a Bird ? » se demandait Bashung… Dans BlauBird – de son vrai nom Laure Slabiak – il y a une voix grave venue du lyrique, des textes délicats et des mélodies nocturnes envoûtantes. BlauBird affirme ainsi une identité singulière dans le monde de la chanson actuelle, à la fois poétique, mélodieuse et nourrie d’influences du monde entier. En français, mais aussi parfois en anglais, yiddish, arabe ou espagnol, BlauBird s’envole sur les ailes de l’Oiseau Bleu retrouver ses racines en Europe de l’Est et se perdre dans des jardins suspendus d’Orient. Sur son deuxième album, Le Ciel est Partout, sorti en novembre 2022 et réalisé par François Lalonde (Lhasa de Sela…), BlauBird continue de chanter son abandon à elle-même, à la croisée des musiques traditionnelles, du folk, du classique et de l’électro.

LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://blaubird.com/ https://billetterie.manufacturechanson.org/seances/23/blaubird

BLAUBIRD